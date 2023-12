ന്യൂഡൽഹി : സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (Central Board of Secondary Education-CBSE) 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു (CBSE announces date sheet for Board exams). രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെയും പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ ആരംഭിക്കും. 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 13 നും 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകള്‍ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനും അവസാനിക്കും (10 and 12 board exams).