ബിജെപി മിണ്ടുന്നില്ല: ജാതി സെൻസസ് നടപ്പാക്കണം എന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് നിരന്തരം ഉന്നയിച്ചിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യത്തില്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നതിനെയും കോൺഗ്രസ് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ജാതി സെൻസസ് സർക്കാരുകളെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്. ഓരോ സമുദായത്തിലെയും ജനസംഖ്യയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സാമൂഹിക നീതി socio-economic data on the condition of weaker sections of society ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ജാതി സെൻസസ് പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ബിജെപിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇക്കാര്യത്തില്‍ മൗനം തുടരുകയാണ്. ഇതും പ്രചാരണ ആയുധമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs) and Other Backward Classes (OBCs) in accordance with their population.