അപകടത്തിൽ കാർ പൂർണമായും തകർന്നു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് കുട്ടികളും നാല് പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്‌ത്രീയുമാണ് മരിച്ചത് (7 Members Of a Family Died In Car Accident ). എല്ലാവരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഇവരെ പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. മൃതദേഹങ്ങൾ ചെങ്കം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി (Car Collide With Lorry In Tiruvannamalai - Bengaluru Highway).