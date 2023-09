ഉമരിയ (മധ്യപ്രദേശ്): നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ റോഡരികിലെ മരത്തിലിടിച്ച് അഞ്ച് മരണം (Five killed in car accident). മധ്യപ്രദേശിലെ ഉമരിയ ജില്ലയിലെ (Umariya district) പാലി റോഡിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം (Car accident in Madhya Pradesh). ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.