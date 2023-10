ഹൈദരാബാദ് : ടെലിവിഷന്‍ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചക്കിടെ ബിജെപി നേതാവിനെ ആക്രമിച്ച് ബിആര്‍എസ്‌ എംഎല്‍എ (BRS MLA Attacked BJP Leader During Live TV Debate). വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കിടെ ബുധനാഴ്‌ചയാണ് (ഒക്‌ടോബര്‍ 25) സംഭവം. ബിജെപി നേതാവ് കെ ശ്രീശൈലം ഗൗഡിനെയാണ് ബിആര്‍എസ് (Bharat Rashtra Samithi) എംഎല്‍എ കെപി വിവേകാനന്ദന്‍ ആക്രമിച്ചത് (BRS MLA K. P. Vivekananda attacked BJP candidate).

ഇരു നേതാക്കളും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റം രൂക്ഷമായതോടെ ഷോ ഹോസ്റ്റും പൊലീസും ഇടപെട്ടു (Attack In Telugu Television Channel). എന്നാല്‍ അത് വിഫലമായി. ഇതോടെ ഇരുപാര്‍ട്ടികളുടെയും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ബാരിക്കേഡുകള്‍ മറി കടന്ന് വേദിയിലേക്ക് കയറി. വേദിയിലെ കസേരകള്‍ എടുത്ത് എറിയുകയും പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ചര്‍ച്ച ഏറെ സംഘര്‍ഷഭരിതമായി (BRS BJP Attack In Telangana). ഹൈദരാബാദിലെ പ്രമുഖ തെലുഗു ചാനലാണ് ചര്‍ച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിന്‍റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി (Quthbullapur constituency In Hyderabad).