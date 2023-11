മുംബൈ : "ദി റെയിൽവേ മെൻ ദി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഭോപ്പാൽ 1984" (The Railway Men The Untold Story of Bhopal 1984) വെബ് സീരീസിന്‍റെ റിലീസ് തടയണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ലഭ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്‌ കോടതി നടപടി (Web series based on Bhopal gas tragedy).