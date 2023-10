നിലവില്‍ ഇവിടെ നിന്നുമുള്ള കരബസപ്പ മനോഹർ ഗോണ്ടി മറ്റൊരു റെക്കോഡ് കൂടി ഗ്രാമത്തില്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 100 തവണ രക്തം ദാനം ചെയ്‌ത ഹാവേരി ജില്ലയിലെ തന്നെ ആദ്യ രക്തദാതാവായി (Man Who Donates Blood 100 Times And Sets A New Record).