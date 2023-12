ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേൽ എംബസിക്ക് സമീപം ചൊവ്വാഴ്‌ചയുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (National Investigation Agency - എൻഐഎ). ഡൽഹി സ്‌പെഷ്യൽ സെല്ലും ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും അടങ്ങുന്ന എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ ഇസ്രയേൽ എംബസിയിലെത്തി (Blast near Israel Embassy in Delhi; NIA launches probe). സ്‌ഫോടനത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് പേരെ സംഭവസ്ഥലത്ത് കണ്ടതായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

'സിസിടിവി ക്യാമറ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ, സംശയാസ്‌പദമായി രണ്ട് പേർ ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം സംഭവ സ്ഥലത്തിന് സമീപം കറങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.' ഇരുവരെയും തിരിച്ചറിയാനും കണ്ടെത്താനും പ്രദേശത്തെ ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ, ഇസ്രയേലികൾ ധാരാളമായി താമസിക്കുന്ന പഹാർഗഞ്ചിലെ ചബാദ് ഹൗസിന് (Chabad House in Paharganj) ചുറ്റും പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

ചാണക്യപുരിയിലെ ഇസ്രയേൽ എംബസിക്ക് സമീപമാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച സ്‌ഫോടനം നടന്നത് (Blast near Israel embassy in New Delhi). സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന വിപുലമായ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്രയേൽ അംബാസിഡറെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തിട്ടുള്ള, ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത കത്ത് ഉൾപ്പടെയുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി ഉറവിടങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കത്തിലെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായിട്ടില്ല.