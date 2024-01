ഇതിനിടെ സ്‌കൂളിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പന്ത് രൂപത്തിലുള്ള വസ്‌തു വിദ്യാർഥിക്ക് ലഭിച്ചു. പന്താണെന്ന് കരുതി കുട്ടി തൊട്ടടുത്ത ഭിത്തിയിലേക്ക് ഇത് എറിയുകയും ഉടൻ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുകയുമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥി സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു (Class 2 student takes bomb as toy; one dies, three injured in blast in Murshidabad).