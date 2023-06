കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാലയിൽ രാഹുലിന്‍റെ പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്തി ബിജെപി അനുഭാവികൾ ; മുദ്രാവാക്യം വിളിക്ക് 'ഭാരത് ജോഡോ'യെന്ന് മറുപടി

Updated: May 31, 2023, 12:32 PM |

Published: May 31, 2023, 10:03 AM