ന്യൂഡൽഹി: നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ (എൻ‌സി‌പി) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ (Election Commission of India) വാദം കേള്‍ക്കാനിരിക്കെ ബിജെപി ചിഹ്നമായ താമരയെ (BJP's Lotus Symbol) പരിഹസിച്ച് ശരദ് പവാർ രംഗത്ത്. ബിജെപിയുടെ ചിഹ്നം താമരയില്‍ നിന്ന് 'വാഷിങ് മെഷീനായി' മാറ്റണമെന്നാണ് പവാറിന്‍റെ പരിഹാസം (BJP Should Change Symbol- Sharad Pawar Sacastically Suggests Washing Machine as New Symbol). 'ബിജെപി അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ 'താമര' മാറ്റി 'വാഷിങ് മെഷീന്‍' ആക്കി മാറ്റണം. അഴിമതിക്കാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ബിജെപിയില്‍ ചേർന്നാലുടൻ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി മാറുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്' - ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്ന എൻസിപി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ പവാർ പറഞ്ഞു.