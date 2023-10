ജബൽപൂർ: അടുത്ത മാസം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെച്ചൊല്ലി മധ്യപ്രദേശ് ബിജെപിയിൽ (Madhya Pradesh BJP) കലഹം. രോഷാകുലരായ അണികൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലേക്കുവരെ കാര്യങ്ങളെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിജെപിയുടെ അഞ്ചാം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിനെതിരെയാണ് കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടന്നത് (Assault Attempt on Union Minister Bhupendra Yadav Over Madhya Pradesh Election Ticket Distribution). കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ അംഗരക്ഷകരുമായി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ കൊമ്പുകോർക്കുകയും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ തോക്ക് പുറത്തെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട് (Bhupendra Yadav Attacked By BJP).