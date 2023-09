28 വർഷമായി ഗണേശ് ലഡ്ഡു ലേലം ആരംഭിച്ചിട്ട് (Laddu was bought at a price of Rs.1.26 crores). ഹൈദരാബാദിൽ ഏറെ പ്രശസ്‌തമാണ് ഗണേശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ബാലാപൂർ ലഡ്ഡു ലേലം വിളി (Ganesh Laddu auction). ലഡ്ഡു ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. ഓരോ വർഷവും റെക്കോഡ് തുകയ്‌ക്കാണ് ലഡ്ഡു ലേലം ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത്തവണയും അത് തെറ്റിയില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ 24,60,000 രൂപയ്‌ക്കാണ് ലഡ്ഡു വിറ്റുപോയത്.