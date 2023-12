ജയ്‌പൂർ: ഉത്തർപ്രദേശിനുപിന്നാലെ ഹിന്ദു സന്യാസി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന രണ്ടാം സംസ്ഥാനമാകുമോ രാജസ്ഥാൻ? സംസ്ഥാനത്ത് വമ്പിച്ച വിജയത്തോടെ ബിജെപി അധികാരം കൈപ്പിടിയിലാക്കുമ്പോൾ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ആ സാധ്യതയിലേക്കാണ് (Rajastan Assembly Election 2023). രാജസ്ഥാൻ ബിജെപിയുടെ തീപ്പൊരി നേതാവും സിറ്റിങ് എംപിയും ഒരു സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ കൂടിയായ യുവസന്യാസി ബാബാ ബാലക്‌നാഥ് ആണ് ഈ സാധ്യത തുറന്നിടുന്നത് (Baba Balaknath - Firebrand Leader Of Rajasthan BJP).

കേരളത്തിൽ അധികം പറഞ്ഞുകേൾക്കാത്ത നേതാവാണെങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ ബിജെപിയുടെ പ്രധാന മുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാബാ ബാലക്‌നാഥ് (Main Face of Rajasthan BJP). അൽവാർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള സിറ്റിങ് ലോക്‌സഭാംഗമാണ് ബാലക്‌നാഥ് (Lok Sabha Member From The Alwar Constituency). 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം എംപിയായത്.