ന്യൂഡൽഹി : കേരളത്തില്‍ പുതുപ്പള്ളിക്ക് പുറമെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞടുപ്പിന്‍റെ (Six Assembly Bypolls Result In India) ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. (counting of votes for the by-elections). ജാർഖണ്ഡ്, ത്രിപുര, പശ്ചിമബംഗാൾ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സീറ്റുകളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് (Bypolls In India) നടന്നത്. ജാർഖണ്ഡിലെ ദുമ്രി മണ്ഡലം, ത്രിപുരയിലെ ബോക്‌സാനഗർ (Boxanagar), ധൻപൂർ (Dhanpur), പശ്ചിമബംഗാളിലെ ദുപ്‌ഗുരി, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഘോസി (Ghosi), ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബാഗേശ്വർ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.

ധൻപൂരിലും ഘോസിയിലും ജനപ്രതിനിധികൾ രാജിവച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ മരണമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നയിച്ചത്. ബിജെപിയും (NDA) ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കും (INDIA bloc) തമ്മിലുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമാണ് ഇത്.

ത്രിപുരയിലെ ബോക്‌സാനഗറിലും ധൻപൂരിലും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു. പശ്ചിമബംഗാളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ബിജെപിയുടെ തപ്‌സി റോയ് മുന്നേറുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബാഗേശ്വറിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പാർവതി ദാസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ജാർഖണ്ഡിലെ ദുമ്രിയിൽ ഓൾ ജാർഖണ്ഡ് സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് യൂണിയൻ (എജെഎസ്‌യു) ( All Jharkhand Students Union) സ്ഥാനാർഥി യശോദാ ദേവിയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ധുപ്‌ഗുരിയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ബിന്ദു ദേബ്‌നാഥും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.