കൊൽക്കത്ത (പശ്ചിമ ബംഗാൾ) : കോൺഗ്രസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും (ടിഎംസി) തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അസമിലെ ദിമ ഹസാവോ ജില്ലയിൽ നടന്ന കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമർശിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനർജി (Abhishek Banerjee criticized Congress). നോർത്ത് കച്ചാർ ഹിൽസ് സ്വയംഭരണ കൗൺസിലിലെ (NCHAC) കോൺഗ്രസിന്‍റെ മോശം പ്രകടനത്തെയാണ് ടിഎംസി നേതാവ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്.

അതേസമയം എൻസിഎച്ച്എസി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു (Congress failed to open its account in NCHAC polls). 8.87 ശതമാനം മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന്‍റെ വോട്ട് വിഹിതം. ടിഎംസി ആകട്ടെ, ആകെ പോൾ ചെയ്‌ത വോട്ടിന്‍റെ 7.63 ശതമാനം തങ്ങളുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടി.