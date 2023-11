കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെക്കൻ കശ്‌മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അഞ്ച് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ച് സൈന്യം. കുൽഗാമിലെ ദംഹൽ ഹൻജിപോറ മേഖലയിലെ സാംനോ ഗ്രാമത്തിൽ വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികൾ ആരെന്ന് പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (Five Militants have been killed in Kulgam encounter).