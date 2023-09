കരിംഗഞ്ച്: അസമിൽ കൗമാരക്കാരിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹവുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കേസിൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റിൽ (Assam Girl Murder, Three arrested). സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. റെയിൽവേ ജീവനക്കാരനായ രാഹുലിനെയും കരിംഗഞ്ച് സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേരേയുമാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. (Boyfriend killed girl for rejecting physical advance).

ഇത് എതിർത്തതോടെ മൂവരും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയും മൃതദേഹവുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമായിരുന്നു (three arrested for sex with dead body in Karimganj). തുടർന്ന് മൃതദേഹം ബൈപാസിന് സമീപത്ത് സംസ്‌കരിച്ചു. പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായതോടെ പൊലീസ് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കുട്ടിയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്ന് രാഹുലിന്‍റെ നമ്പർ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവന്നത്. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിൽ നെക്രോഫീലിയ (Necrophilia - sex with dead bodies) സ്ഥിരീകരിച്ചു.