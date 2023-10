ജയ്‌പൂർ : ജുഡീഷ്യറിക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം (Corruption allegation against judiciary) നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ (Rajasthan High Court) മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് (Rajasthan CM Ashok Gehlot) മറുപടി നൽകി. മുൻ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ ശിവചരൺ ഗുപ്‌തയുടെ (former judicial officer Shivcharan Gupta) പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണ് അശോക് ഗെലോട്ടിന് ജസ്റ്റിസ് എംഎം ശ്രീവാസ്‌തവ, ജസ്റ്റിസ് അശുതോഷ് കുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് പല മുൻ ജഡ്‌ജിമാരും പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചതെന്നുമാണ് ഗെലോട്ടിന് വേണ്ടി മറുപടി അവതരിപ്പിച്ച അഭിഭാഷകൻ (Advocate Prateek Kasliwal) അറിയിച്ചത് (Ashok Gehlot Apologises To Judiciary).