തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പര്‍ താരം ആര്യ (Arya) നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഹൊറർ സീരീസ് ആണ് 'ദി വില്ലേജ്' (Horror series The Village). 'ദി വില്ലേജ്' ആമസോണ്‍ പ്രൈമില്‍ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു (The Village will stream on Amazon Prime Video). നവംബർ 24നാണ് സ്‌ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുക (The Village Release).