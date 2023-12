അതേസമയം, ഡല്‍ഹി മദ്യനയ കേസില്‍ ജനുവരി മൂന്നിന് കെജ്‌രിവാള്‍ ഇഡിയ്‌ക്ക് മുന്‍പാകെ ഹാജരായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന (Arvind Kejriwal to appear before ED on January 3). ആം ആദ്‌മി പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങളാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. നേരത്തെ ഡിസംബര്‍ 22ന് മദ്യനയ കേസില്‍ ഇഡി കെജ്‌രിവാളിന് മൂന്നാമത്തെ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു (ED summons to Arvind Kejriwal). ജനുവരി മൂന്നിന് ഏജന്‍സിക്ക് മുന്‍പാകെ ഹാജരാകണം എന്നായിരുന്നു നോട്ടിസിന്‍റെ ഉള്ളടക്കം.