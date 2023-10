ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പടെ ചർച്ചകൾ കൊഴുക്കുന്നത്. 'ലിയോ'യിൽ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ ഈണമിട്ട 'ഓർഡിനറി പേഴ്‌സൺ' മറ്റൊരു ഗാനത്തിന്‍റെ കോപ്പിയടി ആണെന്നാണ് ആരോപണം. ബെലാറഷ്യൻ സംഗീതജ്ഞൻ ഒട്‌നിക്കയുടെ (Belarusian musician Otnicka) 'വേർ ആർ യു?' (Where Are You?) എന്ന പാട്ടുമായി 'ഓർഡിനറി പേഴ്‌സണ്' സാമ്യമുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം ഉയരുന്നത് (Anirudh Ravichander Faces allegations of plagiarism in Leo).