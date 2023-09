ഇപ്പോഴിതാ അനില്‍ കപൂറിന്‍റെ 'അനിമല്‍' ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍. 'അനിമലി'ലെ രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്കിന് (Ranbir Kapoor First Look Poster) പിന്നാലെയാണ് അനില്‍ കപൂറിന്‍റെ ലുക്ക് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് (Anil Kapoor look in Animal).