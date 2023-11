ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ (New Delhi) വായു മലിനീകരണ തോത് അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (Air Quality Index) 400 ന് മുകളിലാണ് (Air Pollution Crisis In Delhi- GRAP 4 Pollution Control Plan Kicks In). കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള വിവരപ്രകാരം 12 ഇടങ്ങളിൽ ഈ സൂചിക 450-ന് മുകളിലാണ്. ഇത് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.