ന്യൂഡൽഹി: സിയാച്ചിനിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ അഗ്നിവീർ സൈനികന്‍ മരിച്ചതായി കരസേനയുടെ ലേ ആസ്ഥാനമായ ഫയർ ആൻഡ് ഫ്യൂറി കോർപ്‌സ്‌ ഞായറാഴ്‌ച അറിയിച്ചു. സിയാച്ചിൻ ഹിമാനിക്കടുത്ത് വളരെ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് സൈനികന്‍ മരണപ്പെട്ടത് (Agniveer Dies on duty In Siachen). മഹാരാഷ്‌ട്ര സ്വദേശിയായ അഗ്നിവീർ ഗവാട്ടെ അക്ഷയ് ലക്ഷ്‌മണിന്‍റെ മരണത്തിൽ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ മനോജ് പാണ്ഡെയും സേനയുടെ എല്ലാ റാങ്ക്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

കാണാതായ സൈനികന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി: സിയാച്ചിനില്‍ പട്രോളിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ചയിൽ കാണാതായ സൈനികന്‍റെ മൃതദേഹം 38 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കണ്ടെത്തി (Indain Army Recovered The Mortal Remains Of Missing Soldier After 38 Years). 1984 മെയ്‌ 29നായിരുന്നു സൈനികനായ ചന്ദ്രശേഖര്‍ മരണമടഞ്ഞത്. ചന്ദ്രശേഖറിന്‍റെ ആർമി നമ്പർ അടങ്ങുന്ന തിരിച്ചറിയൽ ഡിസ്‌കിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയുടെ നോര്‍ത്തേണ്‍ കമാന്‍ഡ് ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.