ന്യൂഡൽഹി : ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത അഗ്നിവീർ സൈനികൻ അമൃത്‌പാൽ സിങ്ങിന് സൈനിക ബഹുമതികൾ നൽകാതിരുന്നതിന്‍റെ കാരണം വിശദീകരിച്ച് സൈന്യം (Agniveer Amritpal Singh Suicide). അമൃത്‌പാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇത്തരം മരണങ്ങൾക്ക് സൈനിക ബഹുമതികൾ നൽകാറില്ലെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി പ്രകാരം സൈന്യത്തില്‍ ചേരുന്നവരെയും മറ്റ് സൈനികരെയും വേര്‍തിരിച്ചു കാണുന്നില്ല എന്നും സൈന്യത്തിന്‍റെ വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോര്‍പ്‌സ് വ്യക്തമാക്കി (Military honours denied to Agniveer Amritpal Singh as per rules).