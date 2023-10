ചെന്നൈ: ചെപ്പോക്കിലെ എംഎ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനും അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരം കാണാൻ ഇന്ത്യൻ പതാകകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിലക്കി (Mishandling National Flag). കൂടാതെ ദേശീയ പതാക സമീപത്തെ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ വലിച്ചെറിയാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ശ്രമിച്ചതായും പരാതി (Tried to throw the national flag in the trash). സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ നാഗരാജനാണ് ദേശീയ പതാക സമീപത്തെ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ വലിച്ചെറിയാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.