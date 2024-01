പൈറോടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരേയും സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതില്‍ കൂടുതൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമാണെന്നാണ് അക്രോബാറ്റിക്‌സ് പൈലറ്റായ മാർക്ക് ജെഫറീസ് പറയുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകള്‍ നീണ്ട കഠിനാധ്വാനവും, കഠിനമായ പരിശീലനവുമില്ലാതെ അത് സാധ്യമല്ല. 65-ാം വയസ്സിലും ഒട്ടും പതറാതെയുള്ള മാർക്ക് ജെഫറീസിന്‍റെ സ്റ്റണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ആരാധകരുടെ പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതും ഈ കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെ ഫലമാണ്. (The acrobatics of aircraft seem easy to watch, but not all the hard work the pilots have to do for them).