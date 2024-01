ബെംഗളൂരു : സ്‌പായുടെ മറവില്‍ പെണ്‍വാണിഭം നടത്തിയിരുന്ന കെട്ടിടത്തില്‍ പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്‌ഡില്‍ 44 സ്‌ത്രീകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി (44 women rescued from prostitution racket in Bengaluru). ബെംഗളൂരു മഹാദേവപൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. റെയ്‌ഡില്‍ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും ഉള്ള സ്‌ത്രീകളെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് (prostitution racket in Bengaluru).