ബീഹാർ: ഭാര്യയുമായി വഴക്കിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവ് മൂന്ന് വയസുള്ള മകനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി (3 years old baby was killed by father in Bihar). ബീഹാറിലെ സമസ്‌തിപൂർ ജില്ലയിലെ സിംഗിയ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഹാർദിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ആത്മഹത്യയ്‌ക്ക് ശ്രമിച്ച പ്രതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ( Father attempted for suicide after murder of 3 years old baby).