സംഗറെഡ്ഡി : രാജ്യത്തുടനീളമായി ഒരാൾക്കെതിരെ രജിസ്‌റ്റർ ചെയതത് 227 സൈബർ കേസുകൾ (227 cases across the country against one person). നേരത്തെ ചർലപ്പള്ളി ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രതി. ഇയാളെ ബുധനാഴ്‌ച സംഗറെഡ്ഡി കോടതിയിൽ പൊലീസ് ഹാജരാക്കി. പി ടി വാറണ്ടിലാണ് പൊലീസ് ജില്ല അഡിഷണൽ കോടതിയിലെ ഫസ്‌റ്റ്‌ ക്ലാസ് ജഡ്‌ജി ഷാലിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിയെ ഹാജരാക്കിയത്.