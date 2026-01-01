ETV Bharat / Videos

ಮೈಸೂರು: ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದ ಯುವಕರು - PROVIDING BLANKETS FOR HOMELESS

ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದ ಯುವಕರು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 1, 2026 at 8:11 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ನಿರಂತರ 30 ದಿನದಿಂದ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊಸವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೊಸವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವಕರ, ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಎಂಪಿಕೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್​​​ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊದಿಕೆ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜೆ.ಕೆ. ಮೈದಾನ, ಬಸ್​ ನಿಲ್ದಾಣ, ಪಾರ್ಕ್​ಗಳು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊದಿಕೆ ವಿತರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದ ಕಡೆಯ ದಿವಸ ಮೋಜು ಮಾಡದೆ ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಲಗಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಲಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದರು. 

ಕೆಎಂಪಿ ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜೋಗಿ ಮಂಜು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಜಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಅಮಿತ್, ನಿರೂಪಕ ಅಜಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎಸ್​​ಎನ್​ ರಾಜೇಶ್​, ರಾಕೇಶ್​, ಮಂಜುನಾಥ್​, ಹರೀಶ್​ ನಾಯ್ಡು ಇತರರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು.

