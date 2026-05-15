ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಅವಕಾಶ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಮಂಡ್ಯದ ಮುಸ್ಕಾನ್ - MUSKAN THANKS CM SIDDARAMAIAH
Published : May 15, 2026 at 2:30 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವತಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022ರಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಗುಂಪೊಂದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಂದು ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳೆ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
4 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಹಿಜಾಬ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಲಿ. ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
