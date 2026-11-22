ವಿವಾದಿತ 'ಬಸವ ಮಂಟಪ' ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಕುಂವೀ ಕಿಡಿ!
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Published : November 22, 2026 at 8:24 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಲೇಖಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ಬರೆದಿರುವ 'ಬಸವ ಮಂಟಪ' ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವಂತಹ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ. ಈ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ. ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಗುರು: ಬಸವಣ್ಣನವರಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಗುರು. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಕರೆ: ಬಹುತೇಕ ಶ್ರಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಕುಂವೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಬಸವಣ್ಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಅವರ ಕುರಿತ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಖಂಡನೀಯ: ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಲೇಖಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ಬರೆದಿರುವ 'ಬಸವ ಮಂಟಪ' ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವಂತಹ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ. ಈ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ. ಅಕ್ಷರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವಣ್ಣನವರೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಗುರು: ಬಸವಣ್ಣನವರಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಗುರು. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಕರೆ: ಬಹುತೇಕ ಶ್ರಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಕುಂವೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ: ಬಸವಣ್ಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಅವರ ಕುರಿತ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಖಂಡನೀಯ: ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್