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ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ: ಸತೀಶ್​​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮುಂದೆ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು!

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ಸತೀಶ್​​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮುಂದೆ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2026 at 9:06 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೂಲಿ - ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುವರು. ಹತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತು, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಇದು ಖಾನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ನೋವಿನ ಮಾತು. ಇಂದು ಖಾನಾಪುರದ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಟಿಳಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಇದೇ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು, ಮತದಾರರು ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀಲವ್ವ ಬೀದರಬಾವಿ, 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು‌ ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮುಖಂಡ ಇರ್ಫಾನ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಬಂದು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಖರ್ಚು ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 1400 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೂಲಿ - ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುವರು. ಹತ್ತು, ಇಪ್ಪತ್ತು, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಇದು ಖಾನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ನೋವಿನ ಮಾತು. ಇಂದು ಖಾನಾಪುರದ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಟಿಳಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೂರಾರು ವಸತಿ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಇದೇ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು, ಮತದಾರರು ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಚಿವರ ಮುಂದೆ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೀಲವ್ವ ಬೀದರಬಾವಿ, 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು‌ ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮುಖಂಡ ಇರ್ಫಾನ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಬಂದು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಖರ್ಚು ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 1400 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

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TAGGED:

MINISTER SATISH JARKIHOLI
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
BELAGAVI
ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನ ಸಭೆ
PRAJA SEVE ANDOLANA MEETING

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