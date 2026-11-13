'ಹೆಣ್ಣೇ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಣ್ಣೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವಳಿಲ್ಲದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿಡಿ': 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್
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By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 5:00 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿಮ್ಮ ನಗುಮೊಗದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪಟಾಕಿಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ನಗು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಬರುವತನಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತು, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್, "ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ರಾಮನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ. ನನಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸ. ಅಂದರೆ 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಮುಂದಿದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಣ್ಣೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹೆಣ್ಣೇ ಶಕ್ತಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳಿಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀರು' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ – ದಿ ಕ್ರೇಜಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೊದಲು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಅ ಕಾರಣ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗುರುತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು 63 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ 63 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿಮ್ಮ ನಗುಮೊಗದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪಟಾಕಿಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜೀವ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ನಗು ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಗೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಬರುವತನಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಕಾದು ಕುಳಿತು, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್, "ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ರಾಮನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ. ನನಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸ. ಅಂದರೆ 26 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಮುಂದಿದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೆಣ್ಣೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹೆಣ್ಣೇ ಶಕ್ತಿ. ಆಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳಿಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತೀರು' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಏಕಾಂಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 'ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ – ದಿ ಕ್ರೇಜಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೊದಲು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಅ ಕಾರಣ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗುರುತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು 63 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆ 63 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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