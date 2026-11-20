ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ಸಹಿಸೋಲ್ಲ: ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ
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Published : November 20, 2026 at 2:57 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭದ್ರಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜೀವನಾಡಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಆಸ್ತಿ. ನಮಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯ ಒಳಗೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ 1 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ತುಂಗಾದಿಂದ ಮುತ್ತಿನ ಕೊಪ್ಪ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 17.40 ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾರ್ ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ಸಹಿಸೋಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಡ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜೆ.ಶಾಂತನಗೌಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡೋದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2028ಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಪಟ್ಟು: ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಪಿ.ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭದ್ರಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜೀವನಾಡಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಆಸ್ತಿ. ನಮಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯ ಒಳಗೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ 1 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ತುಂಗಾದಿಂದ ಮುತ್ತಿನ ಕೊಪ್ಪ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 17.40 ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಾರ್ ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ಸಹಿಸೋಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಡ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಜೆ.ಶಾಂತನಗೌಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡೋದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2028ಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಪಟ್ಟು: ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭ