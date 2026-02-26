ETV Bharat / Videos

ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಜರಾಜ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್! - WILD ELEPHANT STOPS BUSES

ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಜರಾಜ (Viral Video)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 26, 2026 at 10:32 AM IST

ಕಾರವಾರ: ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಕಾಡಾನೆಯು ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆನೆಯು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆನೆಯು ವಾಹನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಏನನ್ನೋ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಆನೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಚೆಕ್​ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಯ ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅನೇಕರು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಡಾನೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಅರಣ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಹಜ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆನೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅತಿ ಸಮೀಪ ಹೋಗಬಾರದು, ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೆಣಕಬಾರದು. ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿ ಆರು ಮಂದಿ ಬಲಿ

UTTARA KANNADA
ಬಸ್ಸು ತಡೆದ ಆನೆ
ದಾಂಡೇಲಿ
WILD ELEPHANT
WILD ELEPHANT STOPS BUSES

ETV Bharat Karnataka Team

