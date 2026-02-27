ETV Bharat / Videos

ರಾಂಚಿಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ: ವಿಡಿಯೋ - WILD ELEPHANT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ರಾಂಚಿಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 27, 2026 at 2:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಆನೆಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕಾಡಿನಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಆನೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಂಚಿಯ ಜನನಿಬಿಡ ಹವಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ, ದಾರಿಹೋಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಂಚಿಯ ಬೋರಿಯಾಕ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಆನೆ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕೆಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಆನೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಜರಾಜ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್! - WILD ELEPHANT STOPS BUSES

ರಾಂಚಿ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಆನೆಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕಾಡಿನಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಆನೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಂಚಿಯ ಜನನಿಬಿಡ ಹವಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ, ದಾರಿಹೋಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಂಚಿಯ ಬೋರಿಯಾಕ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಆನೆ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕೆಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಂಚಿ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಆನೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಜರಾಜ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್! - WILD ELEPHANT STOPS BUSES

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT ENTERS RESIDENTIAL AREA
FOREST DEPARTMENT ACTION
ಕಾಡಾನೆ
RANCHI
WILD ELEPHANT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

WILD ELEPHANT STOPS BUSES IN DANDELI ROADS

ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಗಜರಾಜ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

February 26, 2026 at 10:32 AM IST
FIRE BREAKS OUT IN HARDWARE SHOP

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ‌ ಅವಘಡ

February 25, 2026 at 4:42 PM IST
TRIPLETS BABIES born

ಮಂಡ್ಯ: ತ್ರಿವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ; ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ

February 23, 2026 at 8:12 PM IST
UNTIMELY RAIN

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ: ಒಕ್ಕಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ರಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳು, ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು

February 23, 2026 at 2:08 PM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.