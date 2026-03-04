ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಭೀಮನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು - Video - WILD ELEPHANT BHEEMA
Published : March 4, 2026 at 9:10 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಭೀಮನ ಆಟೋಟೋಪ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಕಂಡ ಕಂಡ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತ, ತಂತಿ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೀಮನ ನಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭೀಮನ ಹಾವಳಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರಮುಖ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಭೀಮ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ದೈತ್ಯ ದೇಹ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಡೆ, ಕಿವಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಏಕದಂತನಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುವ ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂಡೆಡೆ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಯಭೀತದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಗುಂಪು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ತೋಟದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
