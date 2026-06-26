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ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ: ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ - WATER LEAKAGE AT POWER STATION

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ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 12:41 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಗಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದ 7ನೇ ಘಟಕದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದು ನೀರು‌ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ(ಗುರುವಾರ) ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.

ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್​​ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಲೀಕೇಜ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯುತ್​​ ಘಟಕಗಳನ್ನು‌ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್​​​ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪೈಪ್​ ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ನೀರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆನ್​​ ಸ್ಟಾಕ್​ ಪೈಪ್​ಗಳ ಡ್ರೈನ್ ವಾಲ್ಪ್​ನಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಟಾಗಿ, ಘಟಕದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ.

ಈ ನೀರು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನೀರು ಹೊರ ತೆಗೆದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಪುನಃ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೂತನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಗಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದ 7ನೇ ಘಟಕದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದು ನೀರು‌ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನೆ(ಗುರುವಾರ) ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.

ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್​​ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಲೀಕೇಜ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯುತ್​​ ಘಟಕಗಳನ್ನು‌ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್​​​ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪೈಪ್​ ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ನೀರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆನ್​​ ಸ್ಟಾಕ್​ ಪೈಪ್​ಗಳ ಡ್ರೈನ್ ವಾಲ್ಪ್​ನಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಉಂಟಾಗಿ, ಘಟಕದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್​ಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ.

ಈ ನೀರು ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನೀರು ಹೊರ ತೆಗೆದು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಪುನಃ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೂತನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್‌ಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

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TAGGED:

SHRAVATHI POWER HOUSE
SHIVAMOGGA
ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರ
WATER LEAKAGE AT POWER STATION

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ETV Bharat Karnataka Team

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