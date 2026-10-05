ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ಬೇಲ್' ಅಬ್ಬರ: ಶಿವಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿಲ್ಖುಷ್
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 5:00 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಅಪ್ಸರಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ 'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು.
ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್, ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆನಂದ, ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಅದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣನ 'ಬೇಲ್' 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? 'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ'-ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 10ನೇ ದಿನ 4.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: 'ನಮ್ಮ ಜನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ರು'
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಅಪ್ಸರಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ 'ಬೇಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು.
ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ನನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್, ಶಿವಣ್ಣಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೂ ನಮಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆನಂದ, ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಿಟ್ ಅದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣನ 'ಬೇಲ್' 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? 'ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ'-ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 10ನೇ ದಿನ 4.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ: 'ನಮ್ಮ ಜನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ರು'