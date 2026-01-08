ETV Bharat / Videos

ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದ ಪಾತ್ರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ: LIVE - NATIONAL CONCLAVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 8, 2026 at 11:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ: ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ @ 2047' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಿಎಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಸ್ಕರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ (ಎಎಸ್‌ಟಿಸಿ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್​, ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಎಎಸ್‌ಐ) - ತೆಲಂಗಾಣ, 'ಈನಾಡು', ಈಟಿವಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಎನ್‌ಟಿಇಪಿ) ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 'ಸಂವಾದದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ: ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪಿಸುವುದು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಫಲಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಂವಹನಕಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವುದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ASTC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ: ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ @ 2047' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಿಎಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಸ್ಕರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ (ಎಎಸ್‌ಟಿಸಿ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್​, ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಎಎಸ್‌ಐ) - ತೆಲಂಗಾಣ, 'ಈನಾಡು', ಈಟಿವಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಎನ್‌ಟಿಇಪಿ) ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 'ಸಂವಾದದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ: ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪಿಸುವುದು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಫಲಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಂವಹನಕಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವುದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ASTC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIKSIT BHARAT
LAB TO SOCIETY
ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ
ETV BHARAT
NATIONAL CONCLAVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Karnataka Team

...view details

ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನ

CM Siddaramaiah DCM DK Shivakumar MGNREGA ನರೇಗಾ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ CM DCM LIVE

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹತ್ವದ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ: ನೇರ ಪ್ರಸಾರ

January 3, 2026 at 11:43 AM IST
ISRO LIVE STREAMING LVM3M6 MISSION AST SPACEMOBILE BLUEBIRD

ನೇರಪ್ರಸಾರ: ಇಸ್ರೋ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ರಾಕೆಟ್ ಉಡ್ಡಯನ ಯಶಸ್ವಿ! ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿತು ಅತಿ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ

December 24, 2025 at 8:28 AM IST
Belagavi assembly session live

LIVE: ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ: ಕೊನೆಯ ದಿನದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ

December 19, 2025 at 10:14 AM IST
Karnataka assembly session live

LIVE: ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ: 9ನೇ ದಿನದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ನೇರಪ್ರಸಾರ

December 18, 2025 at 10:23 AM IST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.