ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದ ಪಾತ್ರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ: LIVE - NATIONAL CONCLAVE
Published : January 8, 2026 at 11:01 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ: ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ @ 2047' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬಿಎಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಸ್ಕರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ (ಎಎಸ್ಟಿಸಿ) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್ಎಎಸ್ಐ) - ತೆಲಂಗಾಣ, 'ಈನಾಡು', ಈಟಿವಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಎನ್ಟಿಇಪಿ) ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 'ಸಂವಾದದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ: ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪಿಸುವುದು' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಫಲಕ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಸಂವಹನಕಾರರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವುದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ASTC ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
