ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ: ಶೂ, ತರಕಾರಿ ಎಸೆದು ರಂಗಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ - HOLI CELEBRATION

ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 4, 2026 at 9:10 PM IST

ಮೆಹ್ಸಾನ(ಗುಜರಾತ್​): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಬಿಲ್, ಗುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೆಹ್ಸಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಸ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಖಾಸದಾಸ್ (ಶೂಗಳು) ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ವಿಸ್ನಗರದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಸ್ನಗರದಲ್ಲಿ, ಧುಲೇತಿ(ಹೋಳಿ)ಯನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಖಾಸದಾಸ್ (ಶೂಗಳು) ನೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸದಾಸ್ (ಶೂ) ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನವರಲ್ಲಿದೆ.

ಧುಲೇತಿಯಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮೋದಿ, ಠಾಕೋರ್ ಮತ್ತು ಪಟೇಲ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕನ್ಸಾರಾ, ವಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಟೇಲ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರ ಗುಂಪು ವಿಸ್ನಗರದ ಮಂಡಿ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಜನರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಳೆಯ ಶೂಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಯುದ್ಧದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಯ ಖಾಸಾದಾ (ಶೂಗಳು) ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ನಗರದ ಜನರು ಧುಲೇತಿಯ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

