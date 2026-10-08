ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿಡಿಒ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
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Published : October 8, 2026 at 7:59 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿಡಿಒ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸಲ ಪಿಡಿಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. 25 ಕುಟುಂಬಗಳು ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ಪಿಡಿಒ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು?. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿ: ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಪಿಡಿಒ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸಲ ಪಿಡಿಒ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. 25 ಕುಟುಂಬಗಳು ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ಪಿಡಿಒ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು?. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಲಬುರಗಿ: ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು