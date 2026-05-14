ಹಾವೇರಿ: ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ‌ ಬಂದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಘೇರಾವ್ - GHERAO FOR AGRICULTURE OFFICIALS

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 7:30 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ‌ ಬಂದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು‌ ಘೇರಾವು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ರೈತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಘೇರಾವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 

ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. FID ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

FID ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಬಂದರೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ‌ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಚಾರಣೆ, ಮೆಡಿಕಲ್​ ಟೆಸ್ಟ್​: 'ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದ ಶ್ರೀಗಳು

