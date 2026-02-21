ETV Bharat / Videos

ವಿಜಯಪುರ: ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ರೋಡ್​ ರೋಲರ್ ಹತ್ತಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ರೋಡ್​ ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

February 21, 2026

ವಿಜಯಪುರ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬೈಕ್​ಗಳ ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೈಕ್​ಗಳ ದೋಷ ಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್​​ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲಾಗಿಟ್ಟು, ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ಹಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು.

ದೋಷ ಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಹ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 50 ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು 50 ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಗರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಗ್ರೇಟರ್ ಮೈಸೂರು ಆಗಿದ್ದು, 18 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದಾಜು 25 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​​ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

