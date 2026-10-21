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ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಂಭ್ರಮ: ನೇರಪ್ರಸಾರ

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ವಿಜಯದಶಮಿ ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗ (ETV Bharat File)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2026 at 9:35 AM IST

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ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಜಯದಶಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ, ಪಟ್ಟದ ಹಸುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯದಶಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜರು ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟು, ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ (ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ) ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅರಮನೆಯ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿಯಲಿದೆ.

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸರ್ಕಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು, 33 ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ, ಸಿಎಆರ್​, ಡಿಎಆರ್​ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಜಯದಶಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ, ಪಟ್ಟದ ಹಸುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯದಶಮಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜರು ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟು, ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಬನ್ನಿ ಮರಕ್ಕೆ (ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ) ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಾಪಸ್ ಅರಮನೆಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅರಮನೆಯ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿಯಲಿದೆ.

ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸರ್ಕಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರು, 33 ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ, ಸಿಎಆರ್​, ಡಿಎಆರ್​ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ
MYSURU DASARA 2026
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026
ಅರಸರ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ
VIJAYADASHAMI CELEBRATION LIVE

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