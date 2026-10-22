ವಿಡಿಯೋ: ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ನಟ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ
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By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 1:01 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಮನೆ ಬಳಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬುಧವಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರಮನೆ ಬಳಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಕೆಲ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೂ ಜನಸಂದಣಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ದಸರಾ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರೆದುರು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್
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ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಮನೆ ಬಳಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬುಧವಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರಮನೆ ಬಳಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಕೆಲ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೂ ಜನಸಂದಣಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ದಸರಾ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರೆದುರು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ: ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್