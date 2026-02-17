ETV Bharat / Videos

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು- ವಿಡಿಯೋ - TIRUMALA TEMPLE

ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು (PTI)

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 4:14 PM IST

ತಿರುಮಲ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.

ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೋನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್, ಸಹ ಆಟಗಾರರಾದ ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರಾವಲ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮೂವರೂ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು.

ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ನಿಗದಿತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ತಂಡ 2ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 2 ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. 4 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಶಿಶು ತಂಡವು ಸದ್ಯ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು.

